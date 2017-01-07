Политика
Источник: RT America
07:18, 07 Января 2017 Версия для печати

Путина и Генштаб ВС РФ разведка США сочла виновными в кибератаках

Спецслужбы США опубликовали рассекреченную версию доклада о российских кибератаках во время выборов в Америке.

Согласно докладу, подготовленному ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на избирательный процесс в США и помешать кандидату от Демократической партии Америки Хиллари Клинтон стать президентом.

«Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом», — сказано в докладе, имеющимся в распоряжении RT America.

Авторы доклада полагают, что одной из целей России было повысить шансы избранного президента США Дональда Трампа на победу, а помимо хакерских атак Москва использовала в своих целях СМИ, в частности, канал RT.

В докладе отмечается, что за хакером с ником Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к атаке на компьютерные системы США, стоит Генеральный штаб Вооруженных сил РФ. Авторы также полагают, что полученные Москвой данные передавались СМИ и хакерам из WikiLeaks.

При этом в документе сказано, что свои выводы разведывательные службы делают на основании поведения «лояльных Кремлю политических деятелей», государственных СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях.

В докладе подчеркивается, что кибератаки не сказались на подсчете голосов.

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