Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка в 2017 году

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

Как сообщает New York Daily News в субботу, 7 января, Хиллари Клинтон рассматривает возможность участвовать в выборах на пост мэра Нью-Йорка. Источник издания подчеривает, что об этом сама Клинтон сказала ему в частной беседе.

Отмечается, что полномочия нынешнего мэра города Билла де Блазио закончатся в конце 2017 года. Отношения между Блазио и Клинтон существенно ухудшились, пишет издание, после того, как мэр крупнейшего американского города отказался поддержать Клинтон на президентских выборах в США.