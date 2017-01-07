Политика
Источник: New York Daily News
08:39, 07 Января 2017 Версия для печати

Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка в 2017 году

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

Как сообщает New York Daily News в субботу, 7 января, Хиллари Клинтон рассматривает возможность участвовать в выборах на пост мэра Нью-Йорка. Источник издания подчеривает, что об этом сама Клинтон сказала ему в частной беседе.

Отмечается, что полномочия нынешнего мэра города Билла де Блазио закончатся в конце 2017 года. Отношения между Блазио и Клинтон существенно ухудшились, пишет издание, после того, как мэр крупнейшего американского города отказался поддержать Клинтон на президентских выборах в США.

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Карпухина Мария

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