Политика
Источник: France Presse
09:06, 06 Января 2017 Версия для печати

Япония временно отозвала посла из Южной Кореи из-за памятника

Из-за установленного памятника «женщинам для утешения» в Южной Корее Япония отозвала своего посла.

Как сообщает France Presse, памятник был установлен общественной организацией перед генконсульством Японии в Южной Корее. Установка монумента пришлась на годовщину заключения соглашения Японии и Южной Кореи о выплате ущерба для «женщин для утешения» в размере 1 млрд иен. (почти 8,6 млн долларов).

Из-за установки памятника Япония временно отозвала своего посла и заморозила экономические переговоры с Южной Кореей на высшем уровне.

«Женщинами для утешения» назывались корейские женщины, которых принуждали заниматься проституцией для нужд японской армии во время Второй мировой войны. Японское правительство настаивает на том, что не обнаружило свидетельств о принуждении корейских женщин к проституции.

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Карпухина Мария

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