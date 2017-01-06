Байден рассказал о секретных мерах США против РФ из-за кибератак

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что США ответили на российские кибератаки скрытыми операциями.

В интервью телеканалу PBS Джозеф Байден рассказал о том, что США ответили России на кибератаки, якобы совершенные российскими хакерами, не только открытыми, но и скрытыми действиями американских спецслужб.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда [и как] выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден.

При этом на вопрос о том, узнает ли общественность о тайных действиях США, вице-президент США ответил: «Надеюсь, нет».

Он также напомнил, что США применили к России и публичные санкции: объявили персонами нон грата более 30 сотрудников российской дипмиссии.