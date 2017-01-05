Политика
Источник: РИА "Новости"
11:35, 05 Января 2017 Версия для печати

В ГД недовольны "истериками" Киева по поводу флота РФ в Крыму

Госдума РФ призвала украинские власти прекратить «истерики» по поводу базирования Черноморского флота в Крыму.

Как пишет РИА «Новости», с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздали почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверянию почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел», — заявил депутат.

Как отмечает агентство, речь идет о Харьковских соглашениях, которые Россия и Украина подписали в 2010 году, тем самым продлив срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Оригиналы документа военная прокуратура Украины затребовала в Печерском районном суде Киева в рамках расследования уголовного производства о государственной измене и злоупотреблении властью.

Как утверждает Бальбек, Черноморский флот подчиняется верховному главнокомандующему России и базируется на своей территории.

«"Филькины грамоты", которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории», — отметил парламентарий.

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