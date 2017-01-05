Политика
Источник: The Wall Street Journal
07:23, 05 Января 2017 Версия для печати

Трамп предложил разведке США "похудеть", сократив численность

Избранный президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских спецслужб.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу, под сокращения могут попасть такие ведомства, как ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

«На взгляд команды Трампа разведывательный мир становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель (нововведений – прим. ред.) будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют», — заявил источник издания.

По его словам, Трамп намерен сократить численность центрального аппарата ЦРУ, но при этом увеличить численность сотрудников данного управления «на местах» во всем мире.

Источник сообщил, что в разработке данных нововведений принимают участие бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, которого Трамп планирует назначить на должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, который готовится стать новым главой ЦРУ.

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