Трамп предложил разведке США "похудеть", сократив численность

Избранный президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских спецслужб.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу, под сокращения могут попасть такие ведомства, как ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

«На взгляд команды Трампа разведывательный мир становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель (нововведений – прим. ред.) будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют», — заявил источник издания.

По его словам, Трамп намерен сократить численность центрального аппарата ЦРУ, но при этом увеличить численность сотрудников данного управления «на местах» во всем мире.

Источник сообщил, что в разработке данных нововведений принимают участие бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, которого Трамп планирует назначить на должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, который готовится стать новым главой ЦРУ.