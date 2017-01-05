Обвинения РФ в кибератаках взломщик почты Клинтон счел "истерией"

Хакер, взломавший почту Хиллари Клинтон, назвал «фейковой войной» обвинения РФ в кибератаках в ходе выборов в США.

Телеканал Fox News провел телефонную беседу с гражданином Румынии Марселем Лехелом Лазаром, более известным под ником Guccifer. В сентябре 2016 года федеральный суд в Александрии в штате Виргиния приговорил Лазара к 52 месяцам тюремного заключения. Румынский хакер стал первым, кто обнародовал частный электронный адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, что повлекло за собой масштабный скандал. Кроме того, румын выложил в интернет частные фото бывших президентов Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

В интервью Fox News Лазар заявил, что обвинения со стороны США в адрес России, которая якобы причастна к хакерским атакам и вмешательству в ход президентским выборов, похожи на «сумасшествие».

«Американцы сошли с ума из-за этого "русского дела", будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это фейковая кибервойна», — заявил Лазар.

Лазар также предсказал «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан со стороны США. Через некоторое время после данного интервью Вашингтон приказал выслать из страны 35 российских дипломатов.

«Сумасшествие какое-то. Настоящая истерия», – добавил румын.