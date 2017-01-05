Политика
Источник: Fox News
08:37, 05 Января 2017 Версия для печати

Обвинения РФ в кибератаках взломщик почты Клинтон счел "истерией"

Хакер, взломавший почту Хиллари Клинтон, назвал «фейковой войной» обвинения РФ в кибератаках в ходе выборов в США.

Телеканал Fox News провел телефонную беседу с гражданином Румынии Марселем Лехелом Лазаром, более известным под ником Guccifer. В сентябре 2016 года федеральный суд в Александрии в штате Виргиния приговорил Лазара к 52 месяцам тюремного заключения. Румынский хакер стал первым, кто обнародовал частный электронный адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, что повлекло за собой масштабный скандал. Кроме того, румын выложил в интернет частные фото бывших президентов Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

В интервью Fox News Лазар заявил, что обвинения со стороны США в адрес России, которая якобы причастна к хакерским атакам и вмешательству в ход президентским выборов, похожи на «сумасшествие».

«Американцы сошли с ума из-за этого "русского дела", будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это фейковая кибервойна», — заявил Лазар.

Лазар также предсказал «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан со стороны США. Через некоторое время после данного интервью Вашингтон приказал выслать из страны 35 российских дипломатов.

«Сумасшествие какое-то. Настоящая истерия», – добавил румын.

читайте также:
Эксперт об атаке хакеров: РФ может подготовить наступательное оружие
Эксперт в области интернет-безопасности назвал главной проблемой РФ отсутствие закрытых межведомственных сетей »

читайте также:Хиллари Клинтон
Текст дня: Кто мог взломать серверы Клинтон?
IT-эксперт Василий Гатов рассуждает о том, кто стоит за взломом серверов DNC и фонда Клинтон »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Как не устать от праздников
07:08, 05 Января 2017
От отдыха тоже можно устать, напоминает Sobesednik.ru
»
Новые правила регистрации недвижимости уже здесь. Что поменялось?
00:04, 05 Января 2017
Как будет проходить регистрация недвижимости с 2017 года, рассказал Sobesednik.ru эксперт-юрист в сфере жилья
»
Надежда Гужева: Виталий Милонов и госслужба на трезвую голову
20:09, 04 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru изучил предложение бороться с алкоголизмом среди госслужащих и нашел немало странностей
»