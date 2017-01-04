Политика
Источник: Twitter
12:13, 04 Января 2017 Версия для печати

WikiLeaks даст $20 тысяч за пропавший диск с письмами Клинтон

Сайт WikiLeaks предложил 20 тысяч долларов за информацию о пропавшем диске с электронной перепиской Клинтон.

В своем микроблоге в Twitter представители WikiLeaks заявили о том, что из федерального Управления национальных архивов и учетных документов был похищен жесткий диск на два терабайта, на котором содержится информация об электронной переписке бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Тому, кто предоставит любую информацию о похитителях и местонахождении диска, WikiLeaks пообещал выплатить вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.

«Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к раскрытию или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные записи», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как отмечают представители WikiLeaks, некоторые материалы на пропавшем диске являются секретными, многие из них содержат конфиденциальную информацию о сотрудниках администрации президента США.

читайте также:Билл и Хиллари Клинтон
"У главы ФБР есть что-то лично против демократов или Клинтонов"
Эксперт рассказал, какую «игру» ведет глава ФБР и почему бюро действует некорректно, публикуя документы о Билле Клинтоне »

читайте также:Хиллари Клинтон
Текст дня: Кто мог взломать серверы Клинтон?
IT-эксперт Василий Гатов рассуждает о том, кто стоит за взломом серверов DNC и фонда Клинтон »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Лекарство против СПИДа: спи один?
13:02, 04 Января 2017
Темой года стала ситуация с ВИЧ в России. Директор фонда «СПИД.Центр» рассказал Sobesednik.ru, что происходит
»
Ирина Нельсон: Чтобы желание сбылось, нужно отправить его в космос
11:07, 04 Января 2017
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала Sobesednik.ru, как отметит Новый год
»
Дикий зверь Гонянь и пельмени Цзяоцзы. Как китайцы отмечают Новый год
07:03, 04 Января 2017
Знаток Китая рассказал Sobesednik.ru, как жители Поднебесной встречают Новый год
»