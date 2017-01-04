WikiLeaks даст $20 тысяч за пропавший диск с письмами Клинтон

Сайт WikiLeaks предложил 20 тысяч долларов за информацию о пропавшем диске с электронной перепиской Клинтон.

В своем микроблоге в Twitter представители WikiLeaks заявили о том, что из федерального Управления национальных архивов и учетных документов был похищен жесткий диск на два терабайта, на котором содержится информация об электронной переписке бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Тому, кто предоставит любую информацию о похитителях и местонахождении диска, WikiLeaks пообещал выплатить вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.

«Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к раскрытию или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные записи», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как отмечают представители WikiLeaks, некоторые материалы на пропавшем диске являются секретными, многие из них содержат конфиденциальную информацию о сотрудниках администрации президента США.