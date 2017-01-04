Политика
Источник: РИА "Новости"
07:42, 04 Января 2017 Версия для печати

В США пока не видят повода вносить Путина в список санкций

Власти США заявили, что глава РФ Владимир Путин окажется под действием санкций только в чрезвычайной ситуации.

Об этом в ходе брифинга журналистам рассказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. Отвечая на вопрос о том, почему американское правительство не внесло в санкционный список президента РФ Владимира Путина в связи с хакерскими атаками, к которым якобы причастна Россия, Эрнест пояснил, что обстоятельства пока не требуют такой радикальной меры. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке», — заявил представитель администрации президента.

Эрнест не уточнил, когда будет опубликован полный отчет американских спецслужб о кибератаках, однако заверил, что это произойдет «до 20 января», то есть до того, как действующая администрация президента утратит свои полномочия.

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