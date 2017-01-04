Надежда Гужева: Виталий Милонов и госслужба на трезвую голову

Обозреватель Sobesednik.ru изучил предложение бороться с алкоголизмом среди госслужащих и нашел немало странностей.

Скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов самолично разработал и представил на рассмотрение законопроект — уже второй за свою недолгое пребывание на Охотном ряду. Называется «О противодействии незаконному потреблению наркотических, психотропных веществ, злоупотреблению алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими». А также теми, кто их должности замещает.

Мы все, конечно же, ждали от новоизбранного депутата Госдумы борьбы с большой буквы «Б». Работая депутатом в культурной столице, Виталий Валентинович прославился непримиримой войной со всевозможными проявлениями нетрадиционной любви, а также неистовым насаждением православия в умы. Собственно, и готовились мы к подобным сексуальным и крестовым походам г-на Милонова. Он даже в какой-то мере оправдал ожидания, устроив скандал с Европейским университетом в Санкт-Петербурге и включившись в травлю журналистов Аркадия Бабченко и Божены Рынски. Но вот его внезапная переброска на алкогольно-наркотический фронт немало озадачивает. Как и то, что, выражаясь по-оруэловски, на «пролов» ему здесь как будто наплевать — зло он намерен искоренять исключительно среди населения властного Олимпа. Страшно даже представить, что именно подвигло его взять на себя столь тяжкое бремя. Зато можно смело предположить, что на гендерном фронте в высших эшелонах, с точки зрения Виталия Валентиновича, все в порядке.

Итак, по мнению парламентария, наркоманам и акоголикам на госслужбе не место от слова «совсем»: «Заболевание хроническим алкоголизмом, наркоманией и государственная гражданская служба — понятия несовместимые», — пишет Милонов в пояснительной записке. И мы его горячо поддерживаем. Депутат также справедливо отмечает, что в перечне заболеваний, препятствующих поступлению на госслужбу, отсутствуют хронический алкоголизм и наркомания. «Систематическое употребление алкоголя или наркотиков оказывает необратимое воздействие на психику человека и приводит к соответствующим психическим отклонениям», — Милонов то ли цитирует учебник по наркологии, то ли делится жизненными наблюдениями, но мы начинаем о чем-то догадываться.

Виталий Валентинович предлагает проверять всех потенциальных госчиновников на предмет упоребления ими различных разрешенных и запрещенных веществ без ведома врача и при этом утверждает, что принятие его законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет федерального бюджета. Из чего следует, что либо поступающие на госслужбу должны будут самостоятельно оплачивать все медицинские процедуры, либо это взаимоисключающие параграфы.

Но что самое странное и трудно поддающееся объяснению — к действующим госслужащим Виталий Валентинович не предлагает применять никаких мер.