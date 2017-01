Трамп усомнился в мощности нового ядерного оружия КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что новая ракета КНДР не достигнет территории США.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал новость о подготовке Пхеньяна к испытанию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет достичь территорию США. «Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!», — написал избранный президент.

Он также выразил свое недовольство тем, что Китай не может помочь США в урегулировании ситуации с КНДР. «Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей», — написал Трамп.

Напомним, о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты заявил глава КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к народу Северной

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!