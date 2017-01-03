Политика
Источник: kremlin.ru
14:55, 03 Января 2017 Версия для печати

Путин поручил Генпрокуратуре проверить действия ФСИН на законность

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдения ФСИН законов.

Поручение Путина было опубликовано на сайте Кремля 3 января. Президент поручил Генпрокуратуре «провести проверку соблюдения ФСИН законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в части». Соответствующий отчет Генпрокуратура должна представить не позже 1 сентября 2017 года.

Помимо этого, Путин также поручил надзорному ведомству «проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью НКО, выполняющих функции иностранного агента». Анализ должен быть представлен президенту не позднее 30 марта нынешнего года.

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