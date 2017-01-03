Путин поручил Генпрокуратуре проверить действия ФСИН на законность

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдения ФСИН законов.

Поручение Путина было опубликовано на сайте Кремля 3 января. Президент поручил Генпрокуратуре «провести проверку соблюдения ФСИН законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в части». Соответствующий отчет Генпрокуратура должна представить не позже 1 сентября 2017 года.

Помимо этого, Путин также поручил надзорному ведомству «проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью НКО, выполняющих функции иностранного агента». Анализ должен быть представлен президенту не позднее 30 марта нынешнего года.