Политика
Источник: Администрация Кемеровской области
14:27, 03 Января 2017 Версия для печати

Глава Кузбасса пожаловался Медведеву на повышение цен на бензин

Глава Кемеровской области Аман Тулеев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин.

Обращение Тулеева опубликовано 3 января на сайте администрации Кемеровской области. «С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — сказано в обращении губернатора Кузбасса. Отмечается, что за год цена на бензин АИ-92 увеличивалась в области пять раз, однако причину этому никто не объясняет.

«Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. — приводятся слова Тулеева. — К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».

В обращении также указано, что губернатор поручил подготовить необходимые документы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для урегулирования ситуации.

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