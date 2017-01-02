Высланные из США дипломаты вернулись в РФ президентским бортом

Высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что Госдеп США приказал выслать 35 сотрудников российских дипведомств из-за якобы причастности России к хакерским атакам в ходе выборов в США. После того, как дипломаты не смогли купить билеты на рейс в Москву, за ними был отправлен президентский борт.

По данным ТАСС, самолет Ил-86 специального летного отряда «Россия», отправленный в США для транспортировки российских дипломатов, 2 января приземлился в московском аэропорту Внуково. 1 января самолет вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне.