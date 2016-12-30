За высланными из США дипломатами отправили президентский борт

Российских дипломатов, которым велели в течение 72 часов покинуть США, доставят на родину спецрейсом.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин решил не высылать из страны американских дипломатов после того, как Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата за вмешательство РФ в американскую президентскую кампанию.

«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолёт специального лётного отряда "Россия" управления делами президента РФ», – сообщили ТАСС в администрации Владимира Путина.

Напомним, российские дипломаты, высланные из США, столкнулись с проблемами при покупке авиабилетов перед Новым годом.