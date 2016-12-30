Политика
07:50, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Трамп встретится с главами ФБР и АНБ после доклада о хакерах РФ

Спецслужбы Америки опубликовали доклад, в котором обвинили российские власти в хакерских атаках на США.

На сайте Министерства внутренней безопасности США появился текст доклада, который был составлен Агентством национальной безопасности (АНБ) совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). Авторы данного документа обвиняют власти РФ в причастности к кибератакам в США. По их мнению, нападения хакеров на различные американские серверы в ходе избирательной кампании в США являются лишь частью более масштабной программы, которую Россия якобы осуществляет уже на протяжении десяти лет с целью причинить вред правительству и гражданам США.

АНБ и ФБР обвинили российское руководство в том, что оно ведет информационные кампании против американских государственных организаций, атаки на элементы критически важной инфраструктуры, мозговые центры, университеты, политические организации и корпорации.

«В других странах российские спецслужбы также провели разрушительные и подрывные кибератаки, в некоторых случаях под видом третьих лиц или прикрываясь фейковыми интернет-пользователями», — сказано в документе.

В связи с этим представители спецслужб предлагают ужесточить санкции в отношении России.

После того, как доклад был обнародован, избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что проведет встречу с представителями разведки. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации», — заявил республиканец.

читайте также:Американские конгрессмены, в том числе и от Республиканской партии, стремятся ограничить Дональду Трампу возможность самостоятельно проводить курс на сближение с Россией
Эксперт: "медовому месяцу" Трампа и России пока ничто не угрожает
Может ли американский парламент помешать Трампу наладить отношения с Россией, узнал у эксперта Sobesednik.ru »

читайте также:Япония наряду с другими странами ввела антироссийские санкции и не собирается их снимать
Япония помогает Украине: ответ России или намек Трампу?
Sobesednik.ru обсудил с экспертом весть о рекордной помощи Токио украинской армии накануне визита Путина в Японию »

Также по теме
Трамп
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Начинаем год по зодиаку, или Мистика 12 домов
07:02, 30 Декабря 2016
Астролог Марина Захарова поделилась с Sobesednik.ru секретами древней науки — ведической астрологии
»
Ирина Аллегрова боится не успеть к столу
06:04, 30 Декабря 2016
«Императрица» российской эстрады Ирина Аллегрова год Петуха отметит в кругу семьи, узнал Sobesednik.ru
»
Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не может подарить дорогой подарок
00:01, 30 Декабря 2016
Sobesednik.ru поинтересовался у психолога, как воспитать в ребенке правильное отношение к подаркам
»