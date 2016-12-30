Трамп встретится с главами ФБР и АНБ после доклада о хакерах РФ

Спецслужбы Америки опубликовали доклад, в котором обвинили российские власти в хакерских атаках на США.

На сайте Министерства внутренней безопасности США появился текст доклада, который был составлен Агентством национальной безопасности (АНБ) совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). Авторы данного документа обвиняют власти РФ в причастности к кибератакам в США. По их мнению, нападения хакеров на различные американские серверы в ходе избирательной кампании в США являются лишь частью более масштабной программы, которую Россия якобы осуществляет уже на протяжении десяти лет с целью причинить вред правительству и гражданам США.

АНБ и ФБР обвинили российское руководство в том, что оно ведет информационные кампании против американских государственных организаций, атаки на элементы критически важной инфраструктуры, мозговые центры, университеты, политические организации и корпорации.

«В других странах российские спецслужбы также провели разрушительные и подрывные кибератаки, в некоторых случаях под видом третьих лиц или прикрываясь фейковыми интернет-пользователями», — сказано в документе.

В связи с этим представители спецслужб предлагают ужесточить санкции в отношении России.

После того, как доклад был обнародован, избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что проведет встречу с представителями разведки. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации», — заявил республиканец.