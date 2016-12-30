Политика
Источник: Facebook Марии Захаровой
14:22, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Слух о закрытии школы в РФ для детей из США МИД счел безумством

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о закрытии в России школы для детей из США.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что американский телеканал CNN распространил информацию о закрытии в Москве англо-американской школы, где учились дети сотрудников дипмиссии США, Великобритании и Канады. По версии телеканала, Россия таким образом ответила на санкции США.

Мария Захарова в своем Facebook назвала сообщение ложью. «Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала она.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину выслать из страны более 30 американских дипломатов в ответ на действия США.

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Карпухина Мария

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