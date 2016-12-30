РФ закрыла школу для детей из США после высылки дипломатов

Россия закрыла англо-американскую школу в Москве в ответ на высылку из США российских дипломатов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что США выслали из страны 36 российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве в американские выборы.

Телеканал CNN со ссылкой на свой источник сообщил, что в ответ на высылку дипломатов РФ закрыла англо-американскую школу в Москве, где учились дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Кроме того, Россия запретила американским дипломатам посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Москва категорически не согласна с «беспочвенными» обвинениями в адрес российских дипломатов в США, передаёт РБК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия США проявлением непредсказуемой и агрессивной политики. По его словам, администрация президента Барака Обамы, которой осталось работать три недели, преследует две цели: испортить отношения с РФ и спутать внешнеполитические планы избранного главы США.

Отметим, что англо-американская школа, основанная в 1949 году, находится в районе Покровское-Стрешнево в СЗАО столицы. Там учится около 1200 детей.