МИД РФ предлагает выслать из РФ 35 дипломатов США

Министерство иностранных дел РФ предложило Владимиру Путину ответные меры на высылку российских дипломатов из США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдеп США объявил о высылке 35 российских дипломатов из страны в ответ на вмешательство в президентские выборы, в котором якобы принимала участие Россия, а также в качестве ответной меры на преследование американских дипломатов за рубежом.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу российского МИДа Сергея Лаврова, внешнеполитическое ведомство предложило президенту РФ Владимиру Путину ответные меры на действия США. По словам Лаврова, России стоит выслать из страны 31 сотрудника американского посольства, а также четырех сотрудников генконсульства США в Северной столице.

«Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — заявил Лавров.

Также министр считает, что стоит запретить американским дипломатам пользоваться их дачей, которая находится в Серебряном Бору в Москве, и складом на улице Дорожная.

«Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», — отметил глава МИД.