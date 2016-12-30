Киев разрешил ВСУ сбивать самолеты РФ при нарушении границы

Власти Украины разрешили военным уничтожать вражеские самолеты, нарушившие границы государства.

Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на постановление украинского кабинета министров, изданное 28 декабря, вооруженным силам страны разрешается уничтожать любые вражеские воздушные суда, которые незаконно пересекли границы государства и начали вести обстрел или десантировали технику и военных.

«Документом предусматривается усовершенствовать порядок выполнения задач дежурными силами по противовоздушной обороне Вооружённых сил Украины. Постановление также уточняет возложенные на Вооружённые силы Украины задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины», — говорится в пояснении к документу.

Глава общественного объединения «Киевский легион» Святослав Стеценко рассказал изданию, чем Украина собралась сбивать российские самолеты.

«Сбивать у нас есть чем: есть и ракетные комплексы противовоздушной обороны. Есть и истребители. То есть сбивать самолеты, которые не используют средства противоракетной защиты, мы можем легко», — заявил эксперт.