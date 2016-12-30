Госдеп США накажет Россию за кибератаки высылкой 35 дипломатов

Государственный департамент США подтвердил высылку 35 российских дипломатов из-за вмешательства РФ в выборы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ФБР и МВБ в совместном докладе рассказали о деятельности двух хакерских группировок, взломавших серверы Демпартии США, и их возможной связи с Россией.

Как сообщается на сайте Госдепа США, 35 российских работников будут высланы из Соединенных Штатов в наказание за вмешательство России в выборы президента.

«Государственный департамент сегодня объявил персонами нон грата 35 российских чиновников, работающих в Соединенных Штатах, которые действовали не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом», — заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

Подчеркивается, что данные действия приняты в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы США и в ответ на преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года и последние 12 месяцев.

Однако по информации «Интерфакса», дипломатические работники, которые по распоряжению американского правительства должны покинуть территорию США в течение 72 часов, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют [покинуть страну]», — приводит агентство слова анонимного источника.

Отмечается, что дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву.