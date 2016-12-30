Политика
Источник: доклад МВБ и ФБР
07:09, 30 Декабря 2016 Версия для печати

ФБР заявило, что Демпартию взломали с помощью вредоносной ссылки

Совместный доклад МВБ и ФБР раскрыл детали атак предположительно российских хакеров на серверы Демократической партии США.

Ранее Sobesednik.ru писал, что высокопоставленный источник в американской разведке обвинил главу РФ Владимира Путина в личном участии в осуществлении кибератак в ходе предвыборной кампании в США.

Как сообщается в докладе министерства внутренней безопасности (МВБ) США, составленном совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), специалистам удалось выявить две крупных хакерских кампании, которым присвоили кодовые имена APT28 и APT29.

По представленным данным, направленная фишинговая атака APT29 была нацелена более чем на тысячу потенциальных жертв, среди которых числились и американские чиновники. Летом 2015 года с помощью вредоносной ссылки хакерам удалось получить доступ к инфраструктуре сети Демократической партии.

Атака APT28, которая проводилась весной 2016 года, использовала те же методы. Хакеры присылали связанным с демпартией лицам фейковые электронные письма о необходимости сменить пароль почты, после чего получали логин и пароль от почтового ящика и доступ к его содержимому.

в ФБР и МВБ отмечают, что эти группы вполне могут быть связаны со Службой внешней разведки России. Кроме того, эксперты считают, что кибератаки хакеров продолжились и после выборов американского президента — одна из них зафиксирована через несколько дней после 8-ого ноября.

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