Замминистра обороны Антонов перешёл на работу в МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра обороны Анатолия Антонова заместителем главы МИД.

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от занимаемой должности», – гласит текст распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. При этом в документе ничего не сказано о конкретной зоне ответственности Антонова.

61-летний Антонов стал заместителем министра обороны в феврале 2011 года. Он отвечал за международное военное сотрудничество, а также возглавлял правительственные делегации на переговорах по поводу Договора о нераспространении ядерного оружия, запрещении химического и биологического оружия.