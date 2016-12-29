РФ сократит группировку в Сирии на время "хрупкого" перемирия

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти Сирии и оппозиция подписали договор о прекращении огня.

Ранее Sobesednik.ru писал о планах РФ, Турции и Ирана разделить Сирию на три зоны влияния.

Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу заявил, что договорённости по урегулированию ситуации в Сирии требуют особого внимания и терпения.

«Все достигнутые договорённости, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», – цитирует Путина «Интерфакс».

Тем временем ТАСС сообщает, что президент РФ согласился с предложением Минобороны РФ сократить российскую группировку в Сирии. При этом Путин заверил, что РФ продолжит бороться с терроризмом.