Политика
Источник: ВЦИОМ
11:56, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за 2016 год

Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину достиг максимального значения за год – 86,6%.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому с 24 по 25 декабря, 86,6% россиян одобряют работу российского президента. Это максимальное значение в 2016 году, утверждают в центре. Примечательно, что на прошлой неделе этот показатель составлял 85,8%.

Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрили 61,2% опрошенных, тогда как неделю назад таковых было 61,1%. Деятельность правительства в целом позитивно оценивает 63,2% россиян.

Граждане РФ также стали больше доверять главе Минобороны РФ Сергею Шойгу: за неделю рейтинг доверия к нему вырос с 11,5% до 14,0%.

читайте также:Владимир Путин на пресс-конференции 23.12.2016
Холуйство и скукотища: неутешительные итоги пресс-конференции Путина
Корреспонденты Sobesednik.ru на пресс-конференции Путина обратили внимание на тех, кому так и не дали задать вопрос »

читайте также:"У Путина есть проблема с легитимностью"
Дмитрий Гудков: Победить политических динозавров – не круто для Путина
Дмитрий Гудков оценил шансы Алексея Навального на участие в президентских выборах и победу над Владимиром Путиным »

Также по теме
Путин
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»
Химик о трагедии в Иркутске: Акцизы не помогут против яда
10:08, 29 Декабря 2016
Кандидат химических наук прокомментировала ситуацию с отравлением множества людей «Боярышником» в Иркутске
»
Что будет с ценами на продукты в год Петуха
07:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил у эксперта, какие из продуктов питания в наибольшей степени подорожают в 2017 году
»