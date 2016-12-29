Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за 2016 год

Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину достиг максимального значения за год – 86,6%.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому с 24 по 25 декабря, 86,6% россиян одобряют работу российского президента. Это максимальное значение в 2016 году, утверждают в центре. Примечательно, что на прошлой неделе этот показатель составлял 85,8%.

Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрили 61,2% опрошенных, тогда как неделю назад таковых было 61,1%. Деятельность правительства в целом позитивно оценивает 63,2% россиян.

Граждане РФ также стали больше доверять главе Минобороны РФ Сергею Шойгу: за неделю рейтинг доверия к нему вырос с 11,5% до 14,0%.