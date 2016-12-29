Обама может мешать Трампу изменить политический курс США

Эксперт считает, что Барак Обама может намеренно мешать Дональду Трампу «гладко» переходит к власти.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Барак Обама мешает ему «гладко» перейти к власти.

Политолог и американист Михаил Синельников-Оришак в разговоре с ИА «Народные новости» сравнил администрацию Барака Обамы с «мелкими пакостниками».

«Никакого четко прописанного регламента передачи власти не существует, это обычно происходит по джентельменским договоренностям. Сейчас администрация Обамы, напоминает мне мелких пакостников: они понимают, что следующий курс будет изменен, они пытаются разбросать как можно больше якорей, чтобы корабль Трампа не смог быстро развернутся», — сказал политолог. Он отметил, что «якори» касаются не только России.

«Я не думаю, что эти вещи делаются на благо Америки, об этом Трамп и заявил. Хотя, Трамп разговаривал с Обамой, ему пообещали, что все договоренности будут соблюдены. Это не очень умно злить следующего президента, обычно они (президенты — прим. Sobesednik.ru) уходят, читают там лекции, катаются на велосипеде, еще чем-то занимаются», — сказал Синельков-Оришак.