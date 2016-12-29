Кадыров назвал небылицей новость о конфликте с замглавы МВД ЧР

Рамзан Кадыров назвал «болтологией» информацию о том, что он отправил в отставку замглавы МВД по республике.

«Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку" <...> Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры», – написал глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Instagram.

28 декабря «Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщила, что Кадыров потребовал от Алаудинова уйти в отставку. Издание назвало две возможные причины такого решения главы Чечни: неожиданное для МВД республики нападение на Грозный 18 декабря, при котором погибли четверо полицейских, а также «острый личный конфликт» между Кадыровым и генералом. «Апти Алаудинов долгие годы входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова и считался могущественным, опасным и весьма одиозным человеком в Чечне», – написала «Новая».

Опровергая новость о давлении на Алаудинова, Рамзан Кадыров отметил, что «Новая газета» постоянно разносит сплетни о Чечне. «К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её», – посетовал Кадыров.

Кадыров также отдал должное министру МВД РФ по Чечне и его заместителю, которые, с его слов, многие годы успешно борются с терроризмом, рискуя своими жизнями.