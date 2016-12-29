Говоря о новых санкциях для РФ, Трамп посетовал на компьютеры

Избранный президент США Дональд Трамп отверг призывы ввести новые санкции в отношении Россиии.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп посоветовал американцам больше заботиться о своей жизни, нежели об антироссийских санкциях. Таким образом республиканец ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли США ужесточить ограничения в отношении РФ из-за якобы причастности российских властей к хакерским атакам во время выборов президента.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — заявил Трамп представителям СМИ на своей вилле во Флориде.

Трамп также добавил, что ничего не знает о заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма, который ранее сообщил, что Россию ждут новые санкции со стороны США.