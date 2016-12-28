Политика
16:27, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Запад обвинил "путинских" хакеров в кибератаке на ОБСЕ

Западные спецслужбы заподозрили хакерскую группировку Fancy Bear в кибератаке на ОБСЕ.

Как ранее писал Sobesednik.ru, американские спецслужбы заподозрили российского президента Владимира Путина в том, что он лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США. Барак Обама обещал ответить на якобы российские кибератаки.

28 декабря французская газета Le Monde со ссылкой на расследование западных спецслужб пишет, что в начале ноября хакеры из группировки Fancy Bear, которую связывают с российскими властями, попытались взломать серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Пресс-секретарь ОБСЕ сказала Reuters, что в организации не знают о расследовании спецслужб и отказываются «спекулировать» на эту тему. При этом она подтвердила информацию о ноябрьской кибератаке и отметила, что сейчас системы организации защищены от внешнего вторжения.

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