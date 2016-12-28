Валерий Соловей: Три тенденции 2016-го

Политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей поделился с Sobesednik.ru своим мнением о главных событиях 2016 года.

Этот год не был богат масштабными событиями, поэтому трудно выделить что-то яркое, кроме, пожалуй, ареста министра Улюкаева.

Но в 2016-м, на мой взгляд, стали оформляться тенденции, которые историки последующих поколений непременно отметят. Я бы выделил три.

Первая – это политизация практически всех сфер общественной жизни. Есть такое определение политики: любой вопрос, в который вмешивается власть, тут же превращается в политический. Это определение было разработано применительно не к России, но именно у нас оно, как нигде лучше, демонстрирует свою правоту.

У нас власть вмешивается всюду. Устами главы Минкульта она объясняет нам, как правильно любить Родину, какие фильмы смотреть... Она регулирует, кому мы должны ставить лайки, а кому ставить их опасно, какие перепосты делать, а какие нет, что читать... Соответственно все сферы, куда вмешивается власть, тут же становятся политическими. И люди, которые не хотели интересоваться политикой, начинают – действиями самой власти – выталкиваться в эту сферу. Например, нашумевшее выступление Константина Райкина, разгромленные выставки и т.д.

Вторая тенденция – все очевиднее становится некомпетентность и недееспособность государства. И недавняя трагедия – отравление «Боярышником» – показывает, что власть вообще ничего не способна сделать.

Более того, эта тенденция очень хорошо заметна и по последним выступлениям президента. Путин ведь ни в послании, ни на пресс-конференции вообще не говорил о том, что занимает общество. Он не смог обозначить никаких перспектив. Между тем люди живут с ощущением тяжелого и обостряющегося кризиса. И они хотят знать, что власть делает для его преодоления.

Но нет. У нас разваливаются здравоохранение, образование, а мы слышим реляции о необходимости патриотического воспитания, введения уроков православной нравственности... Полное ощущение, что мы и власть живем в параллельных мирах, которые не пересекаются.

Наконец, третья тенденция. Она важна скорее для элитных слоев. Я имею в виду превращение борьбы с коррупцией в политику точечных репрессий-арестов. На мой взгляд, апофеозом этого превращения стало дело Улюкаева. Сейчас много говорят о том, что сокращается национальное богатство, что пирог становится тоньше... А аппетиты-то не сокращаются. И те, у кого есть возможности, таким образом (через репрессии) регулируют экономические отношения – в свою пользу.