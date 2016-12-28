В Европе предложили наложить санкции на Сирию из-за химических атак

Великобритания и Франция предложили Совету Безопасности ООН проект резолюции по санкциям против Сирии.

Как сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется копия проекта, Лондон и Париж предлагают ввести санкции на поставку вертолетов и их комплектующих в Сирию. Это связано с химическими атаками, ответственность за которые следственная комиссия ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложила на Дамаск. По выводам комиссии, химическое оружие сбрасывалось с вертолетов.

Помимо запрета на поставку вертолетов, санкции также могут быть применены против 11 физических лиц и 10 структур, которые якобы имеют отношения к химическим атакам. В частности, физическим лицам грозит заморозка активов и запрет на выезд из страны.

Проект резолюции также предусматривает создание специального комитета, который будет отслеживать соблюдение санкций.