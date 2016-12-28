Политика
Источник: The Washington Post
07:49, 28 Декабря 2016 Версия для печати

США могут объявить о "публичной" части новых санкций против РФ

В Вашингтоне могут рассматривать введение новых санкций против России из-за того, что она якобы вмешивалась в выборы.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных лиц, из-за хакерских атак США решили ввести новые ограничительные меры против России: по мнению Вашингтона, РФ вмешалась в выборы президента США в 2016 году.

«Администрация [нынешнего президента США Барака] Обамы близка к тому, чтоб объявить о серии мер, нацеленных на то, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы президента 2016 года. Речь в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах», — сказал один из источников издания.

Подчеркивается, что уже на нынешней неделе Белый дом может объявить о «публичной», незасекреченной части санкций.

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