Политика
Источник: http://aa.com.tr/ru/
12:04, 28 Декабря 2016 Версия для печати

РФ и Турция определились с началом перемирия в Сирии

Россия и Турция договорились о прекращении боевых действий в Сирии с полуночи 29 декабря.

23 декабря Sobesednik.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков. Созданы все условия для допуска в город гуманитарных конвоев и начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, сказал Шойгу.

27 декабря агентство «Анадолу» сообщает, что РФ и Турция согласовали план перемирия в Сирии. Если все стороны конфликта его одобрят, то сирийские власти и оппозиция начнут переговоры о политическом урегулировании конфликта в стране. Гарантами соблюдения перемирия выступят Москва и Анкара. Режим прекращения огня не будет распространяться на боевиков.

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