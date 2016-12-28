Политика
Источник: "Обозреватель"
15:44, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Порошенко продолжит диалог с Трампом в ходе визита в США

Администрация президента Украины сообщила, что Петр Порошенко встретится с президентом США в феврале 2017 года.

О предстоящей встрече двух лидеров в интервью украинскому изданию «Обозреватель» сообщил заместитель главы киевской администрации Константин Елисеев.

«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», — сообщил Елисеев журналистам, говоря о телефонном разговоре Петра Порошенко и Дональда Трампа, который состоялся 15 ноября.

По его словам, телефонная беседа между президентами имела дружественный характер.

«Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно», – сказал замглавы администрации президента.

При этом он подчеркнул, что сам факт того, что данный разговор состоялся, говорит о том, что «Трамп готов выстраивать двусторонний диалог».

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