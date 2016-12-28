Новый прокурор Крыма сосредоточится на защите прав граждан

На пост прокурора Крыма назначен бывший первый заместитель прокурора Москвы.

Как сообщает РИА «Новости», крымский парламент Крыма утвердил кандидатуру первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на пост нового прокурора республики.

Парламенту его представил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек.

«По своим профессиональным и деловым качествам Камшилов способен организовать деятельность прокуратуры республики Крым в соответствии с предъявляемыми требованиями», — заявил он, обращаясь к депутатам.

Решение о назначении Камшилова было принято единогласно, отмечает РИА «Новости».

Сам Камшилов на сессии парламента уже успел озвучить наиболее приоритетные направления своей работы на новой должности.

«Первое и самое главное – это защита социальных прав крымчан. Эта работа будет продолжена. Создание условий для жизни как для граждан, проживающих на территории республики Крым, так и для гостей является важнейшим приоритетом», — заявил Камшилов.

Среди первостепенных вопросов он также отметил законность использования бюджетных средств, которые выделяются для развития Крыма, а также охрана общественного порядка.