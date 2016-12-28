Надежда Гужева: Пчелы против меда, или Депутаты против себя

Обозреватель Sobesednik.ru — об очередном предложении российских депутатов ужесточить дисциплину для самих себя.

Депутаты Орловского облсовета народных депутатов внесли в Госдуму законопроект, позволяющий досрочно лишать мандатов региональных депутатов, если те «не поддерживают связь с избирателем». Если коротко — орловчане желают ужесточить законодательство в отношении себя и коллег.

Лишать местных депутатов полномочий предлагается решением фракции, в которой они состоят. Чтобы добиться такого результата, необходимо в течение 180 дней не проводить приемы граждан, не рассматривать их обращения, а заодно и прогуливать заседания. В общем, по некоторым оценкам — просто вести образ жизни среднестатистического депутата Госдумы прошлых созывов.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, действующее законодательство не предусматривает ответственности депутата регионального парламента за плохую работу и не позволяет ввести ее местному законодательному органу.

Также авторы обращают внимание, что в отношении депутатов Госдумы уже введены обязанности и ограничения, схожие с теми, что предлагают орловчане, и они считают необходимым — цитата — «провести на федеральном и региональном уровнях аналогию права и системную взаимосвязь правовой природы депутатской ответственности за неисполнение ключевых обязанностей депутата в ходе реализации интересов избирателей, отдавших за него свои голоса».

— В законодательстве действительно нет жестких мер по отношению к региональным депутатам, и регламент у нас существенно мягче, чем в Госдуме, — поделился депутат Тамбовской облдумы (в прошлом — депутат Госдумы) Роман Худяков. — И я полностью поддерживаю инициативу орловских коллег. Если тебя избрали депутатом, ты должен, ты обязан работать!

Парламентарий также отметил, что депутат, полностью пренебрегающий своими обязанностями, — довольно редкий случай.

Госдума пока только зарегистрировала законопроект и направила его Вячеславу Володину.