На приеме в Кремле Путин заявил, что РФ может преодолеть все

Президент России Владимир Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154 в Черном море.

Как передает РИА «Новости», глава РФ на традиционном приеме в Кремле в честь Нового года заявил, что из-за авиакатастрофы самолета Минобороны решил придать мероприятию «рабочий» тон.

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — заявил Путин собравшимся.

В ходе мероприятия российский лидер рассказал о том, что обсудил с коллегами в Совете безопасности, «что мы сделали в этом году и что нам предстоит сделать».

«Единственное, что хочу подчеркнуть — что мы напряженно работали и работали успешно. И только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год», — заявил Путин.

При этом он отметил, что в настоящее время «никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть», подчеркнув, что правительство России работает успешно.