Эксперт о перемирии в Сирии: У военных появится новый рычаг

Политолог Дмитрий Егорченков в разговоре с Sobesednik.ru оценил перспективы перемирия в Сирии.

Как писал Sobesednik.ru, Россия и Турция согласовали план якобы всеобъемлющего перемирия в Сирии, которое должно вступить в силу в полночь 29 декабря. Как утверждают турецкие СМИ, в которых впервые появилась эта информация, договоренность касается всех, кроме террористов, и предполагает прекращение всех боевых действий.

Впрочем, как будет проходить это «всеобъемлющее» перемирие не совсем понятно: ведь если террористы будут продолжать боевые действия, то на их огонь надо будет отвечать.

Да и как надолго продержится «тишина» на сирийской территории – тоже большой вопрос, так как подобное соглашение с Америкой оказалось весьма недолгим.

Эти вопросы для Sobesednik.ru прояснил заместитель директора Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков:

– Эта договоренность касается всей территории Сирии и она действительно знаковая хотя бы потому, что она заключается между теми игроками, которые имеют в Сирии ну как минимум своих представителей на земле. В данном случае значительная часть сирийской оппозиции аффилирована напрямую с турками, поэтому в рамках этой договоренности есть возможность часть оппозиции вывести из режима боевых действий. Это важный момент, потому как мы понимаем, что «Исламское государство» и «Аль-Каида» стояли у истоков процесса, однако все те террористические группировки (не считая «Аль-Каиды», «ан-Нусры», ИГИЛ) не представляют вообще никакой реальной угрозы, соответственно, у военных появится дополнительный рычаг, и им будет проще справляться с террористами.

То есть с террористами будут работать в том же режиме, но только с теми, кто во время перемирия не примет условия перемирия. Их будут автоматически уничтожать. Это соглашение должно привести к запуску мирного процесса в Астане, к которому, я надеюсь, присоединятся и другие, в том числе и оппозиционная сирийская сторона, которая в принципе тоже понимает, что дальше огнем проблему не решить и нужно выстраивать диалог, – сказал Егорченков.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ), «Аль-Каида» и «ан-Нусра» – террористические организации, признанные экстремистскими и запрещённые в РФ.