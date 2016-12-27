Политика
Источник: Facebook
16:52, 27 Декабря 2016 Версия для печати

В Киеве подозревают, что Дед Мороз и Снегурочка – "агенты Кремля"

Советник президента Украины Петра Порошенко усомнился в политкорректности Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Киева запретили использовать образы Деда Мороза и Снегурочки на новогодних мероприятиях в украинской столице. Вместо привычных персонажей поздравлять киевлян с Новым Годом будет Святой Николай.

Советник Петра Порошенко, известный политтехнолог и бывший пиарщик Юлии Тимошенко Олег Медведев в своем Facebook решил порассуждать на тему того, насколько политкорректными на Украине являются Дед Мороз и Снегурочка.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня», — написал Медведев в соцсети.

При этом он отметил, что этих сказочных персонажей можно рассматривать как чуждое украинцам «наследие угро-финского фольклора», и даже сравнил добрых волшебников с «активной российской агентурой».

При этом чиновник уточнил, что найти ответ на данный вопрос ему необходимо «для профессиональной политической консультации».

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