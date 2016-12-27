В Израиле призвали евреев покинуть Францию из-за заговора

Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, призвал всех живущих во Франции евреев уехать из страны.

Как сообщает The Jerusalem Post, Либерман на собрании партии «Наш дом Израиль» заявил, что евреям, живущим во Франции, нужно переехать в Израиль. «Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль», — сказал министр обороны.

Заявление Либермана связано с международной конференцией, которая должна пройти во Франции 15 января. Конференцию должны посетить 70 министров иностранных дел. На встрече будет обсуждаться решение арабо-израильского конфликта. Израиль такую встречу не поддерживает и настаивает на том, что все должно решаться в рамках прямых двусторонних переговорах с Палестиной.

Либерман полагает, что выезд евреев из Франции — «единственный ответ на этот заговор», а целью конференции является «подрыв безопасности Государства Израиль и очернение его доброго имени».