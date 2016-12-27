Суд признал, что активисты Майдана совершили госпереворот

Московский суд признал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом.

Как сообщает РИА «Новости», Дорогомиловский суд Москвы признал, что зимой 2013-2014 годов на Майдане в Киеве произошел незаконный захват власти. Таким образом суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.

По данным агентства, экс-депутат назвал несколько признаков того, что события на Майдане являлись госпереворотом. Среди его аргументов оказались такие факторы, как захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство страны, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие. Кроме того, Олейник заявил, что в посольстве США действовал штаб Майдана.

В связи с рассмотрением данного иска были допрошены бывшие руководители администрации президента Украины, Генпрокуратуры, МВД и СБУ. Как отмечает агентство, все они заявили, что расценивают события, происходившие на Майдане, как антиконституционный и государственный переворот.

Кроме того, по словам свидетелей тех событий, в событиях в Киеве принимали участие инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. Так, бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что «снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики».