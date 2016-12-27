Сотрудник МИД РФ скончался от инфаркта в Казахстане

Сотрудник Министерства иностранных дел РФ скончался во время командировки в Казахстане.

Как сообщает интернет-портал Life со ссылкой на посольство РФ в Казахстане, 26 декабря в казахском городе Усть-Каменогорске скончался командированный сотрудник МИД РФ Роман Скрыльников.

Его тело обнаружил в помещении съемной квартиры водитель. Согласно предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. Об этом журналистам рассказали источники в правоохранительных органах.

Также они сообщили, что на теле Скрыльникова не было обнаружено признаков насильственной смерти.

И. о. пресс-секретаря посольства РФ в Казахстане Илья Лябухов подтвердил информацию о кончине дипломата, отметив, что его тело в ближайшее время будет доставлено на родину.