Политика
Источник: Life
10:50, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Сотрудник МИД РФ скончался от инфаркта в Казахстане

Сотрудник Министерства иностранных дел РФ скончался во время командировки в Казахстане.

Как сообщает интернет-портал Life со ссылкой на посольство РФ в Казахстане, 26 декабря в казахском городе Усть-Каменогорске скончался командированный сотрудник МИД РФ Роман Скрыльников.

Его тело обнаружил в помещении съемной квартиры водитель. Согласно предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. Об этом журналистам рассказали источники в правоохранительных органах.

Также они сообщили, что на теле Скрыльникова не было обнаружено признаков насильственной смерти.

И. о. пресс-секретаря посольства РФ в Казахстане Илья Лябухов подтвердил информацию о кончине дипломата, отметив, что его тело в ближайшее время будет доставлено на родину.

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