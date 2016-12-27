Политика
Источник: ТАСС
15:55, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Рейсы из РФ в Египет "весьма вероятно" начнут летать в январе

Глава Министерства транспорта РФ назвал вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом.

Максим Соколов, глава Минтранса РФ, рассказал ТАСС о том, что в январе 2017 года Россия, «весьма вероятно», возобновит авиасообщение с Египтом.

Причиной этому послужило согласие от Египта на выполнение предложенного Россией проекта по безопасности в аэропортах.

«Мы ноту пока формально не получили от Министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеется», — объяснил Соколов.

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