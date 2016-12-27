Путин призвал за счёт технологий очистить экологию для потомков

Президент России Владимир Путин призвал как минимум вдвое снизить вредные выбросы в окружающую среду.

По словам Путина, снизить вредные выбросы в атмосферу необходимо за счёт технологического переоснащения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий.

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», – сказал президент на заседании Госсовета по вопросам экологического развития.

Как передаёт ТАСС, Владимир Путин сообщил, что половина городского населения живет в условиях загрязнённого воздуха, что 7% россиян не обеспечены качественной питьевой водой и что во всех регионах ухудшается состояние почв.

Напомним, 2017 год объявлен в РФ Годом экологии.