Политика
Источник: ТАСС
15:48, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Путин призвал за счёт технологий очистить экологию для потомков

Президент России Владимир Путин призвал как минимум вдвое снизить вредные выбросы в окружающую среду.

По словам Путина, снизить вредные выбросы в атмосферу необходимо за счёт технологического переоснащения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий.

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», – сказал президент на заседании Госсовета по вопросам экологического развития.

Как передаёт ТАСС, Владимир Путин сообщил, что половина городского населения живет в условиях загрязнённого воздуха, что 7% россиян не обеспечены качественной питьевой водой и что во всех регионах ухудшается состояние почв.

Напомним, 2017 год объявлен в РФ Годом экологии.

читайте также:Даже колючая проволока их не останавливает
За что "зачищают" экологов на Кубани и Северном Кавказе
Замруководителя северо-кавказской «ЭкоВахты» Дмитрий Шевченко рассказал Sobesednik.ru, как преследуют экологов в регионе »

читайте также:
Эколог: Климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире
Ученый в комментарии для Sobesednik.ru связал необычно дождливую погоду в Москве в 2016 году в том числе с потеплением климата »

Также по теме
Путин
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Уволенный" Андрей Караулов пошел на повышение
17:12, 27 Декабря 2016
Ведущий «Момента истины» рассказал Sobesednik.ru: он ушел с «Пятого канала» из-за фильма «Россия Владимира Путина»
»
Евгений Додолев: Во "Взгляде" нами манипулировали
16:56, 27 Декабря 2016
Евгений Додолев в интервью Sobesednik.ru рассказал о работе в легендарной программе «Взгляд» и возвращении на ТВ
»
Жаловаться в Роспотребнадзор станет труднее – но ненадолго
15:30, 27 Декабря 2016
Правила подачи заявлений в Роспотребнадзор ужесточаются. Sobesednik.ru узнал, скажется ли это на потребителях
»