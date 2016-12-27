Послом РФ в Турции может стать отвергнутый Украиной полпред

Новым послом России в Турции может стать полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о невменяемости американского журналиста Герша Кунтцмана, который в своей статье для газеты New York Daily News сравнил убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова с послом Третьего рейха.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, место Карлова на должности посла РФ в Турции может занять полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. По данным СМИ, назначение Бабича может произойти уже в новом году.

Дождю Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что ему об этом ничего неизвестно. «Первый раз слышу», — сказал Песков журналистам.

Тем временем, как сообщает «Дождь», летом 2016 года Бабич претендовал на пост посла РФ на Украине, однако не смог получить эту должность, поскольку украинская сторона не одобрила его кандидатуру. Тем не менее, вопрос о его переводе из полпредства не был снят с повестки дня.

Как отмечает телеканал, Бабич является «непростым» руководителем, и далеко не все губернаторы и другие чиновники, работающие в Приволжском округе, одобряют его работу. Сам полпред уже давно заявил о желании сменить работу, сообщили источники СМИ.