Подачу газа в Крым Путин назвал важным шагом для полуострова

27 декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России.

Как сообщает РИА «Новости», Путин запустил газопровод во время видеоконференции, участие в которой приняли глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

«Это (запуск газопровода — прим. Sobesednik.ru) еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса», — сказал Путин.

Напомним, протяженность газопровода составляет 358,7 километра.