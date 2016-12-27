Политика
Источник: РИА «Новости»
14:30, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Подачу газа в Крым Путин назвал важным шагом для полуострова

27 декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России.

Как сообщает РИА «Новости», Путин запустил газопровод во время видеоконференции, участие в которой приняли глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

«Это (запуск газопровода — прим. Sobesednik.ru) еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса», — сказал Путин.

Напомним, протяженность газопровода составляет 358,7 километра.

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