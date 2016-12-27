Кириенко сменил Грызлова на посту главы набсовета "Росатома"

Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом».

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко может вернуться в «Росатом» и сменить Бориса Грызлова на посту главы наблюдательного совета корпорации.

На официальном сайте Кремля появился указ президента РФ, согласно которому место Бориса Грызлова на посту главы наблюдательного совета «Росатома» займет Сергей Кириенко.

Как напоминает РИА «Новости», Грызлов возглавил набсовет «Росатома» в ноябре 2012 года, сменив на этой должности вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В состав набсовета корпорации входят девять членов – восемь представителей президента и правительства РФ, а также глава госкорпорации, являющийся членом набсовета по должности.