Политика
Источник: Сайт президента России
15:21, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Кириенко сменил Грызлова на посту главы набсовета "Росатома"

Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом».

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко может вернуться в «Росатом» и сменить Бориса Грызлова на посту главы наблюдательного совета корпорации.

На официальном сайте Кремля появился указ президента РФ, согласно которому место Бориса Грызлова на посту главы наблюдательного совета «Росатома» займет Сергей Кириенко.

Как напоминает РИА «Новости», Грызлов возглавил набсовет «Росатома» в ноябре 2012 года, сменив на этой должности вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В состав набсовета корпорации входят девять членов – восемь представителей президента и правительства РФ, а также глава госкорпорации, являющийся членом набсовета по должности.

читайте также:Алексей Навальный
Как Навальный поможет Кириенко
Политолог рассказал Sobesednik.ru о том, как участие Алексея Навального в выборах президента сыграет на руку Кремлю »

читайте также:Сергей Кириенко
Римма Ахмирова: Кириенко всех помирит?
Колумнист Sobesednik.ru попыталась разобраться, зачем в высокую политику вернули героя дефолта 1998 года Сергея Кириенко »

Также по теме
Путин
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Звезд на новогодних корпоративах заменяют двойниками
15:02, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, что многим российским фирмам уже не по карману приглашать на новогодние корпоративы звезд
»
Холуйство и скукотища: неутешительные итоги пресс-конференции Путина
13:29, 27 Декабря 2016
Корреспонденты Sobesednik.ru на пресс-конференции Путина обратили внимание на тех, кому так и не дали задать вопрос
»
"Нас выкидывают, как отработанный материал". Почему депутаты не хотят съезжать
13:04, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил: у экс-парламентариев, вовремя не выехавших из элитного жилья для депутатов, своя правда
»