Глава Болгарии обвинил РФ в финасировании антиевропейских партий

Президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию в попытке «подровать ЕС изнутри».

В интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия стремится «подорвать ЕС изнутри». По его мнению, «есть много признаков того», что РФ финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и Европе, поставив перед собой цель «ослабить Европу и распространить сомнения по поводу ценности демократии и верховенства права».

Он подчеркнул, что жители Болгарии должны знать о том, что на что направлена «русская пропаганда».

Отметим, президентский срок Плевнелиева заканчивается в январе 2017 года. Его место займет бывший главнокомандующий национальными военно-воздушными силами страны Румен Радев.

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