Генри Киссинджер призвал Трампа признать "гегемонию России"

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер может стать посредником между Вашингтоном и Москвой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер стал членом РАН.

Как пишет немецкое издание Bild, Киссинджер может занять место посредника в отношениях между Вашингтоном и Москвой при избранном президенте США Дональде Трампе, а также участвовать в создании плана по урегулированию ситуации на Украине.

«Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем», — сообщает издание. Bild также отмечает, что Киссинджер «знает [президента РФ] Владимира Путина со времени падения Берлинской стены».

Со ссылкой на информацию западноевропейских спецслужб, издание пишет о том, что Трамп хочет снять с России санкции по совету Киссинджера. Бывший госсекретарь также настаивает, чтобы США признали «гегемонию России» в бывших республиках СССР.

Отмечается, что у Киссинджера есть предложения по тому, как урегулировать конфликт на Украине: по его мнению, Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны.