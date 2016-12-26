Политика
Источник: «Собеседник» №47-2016
10:07, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Олег Ролдугин: Имперским духом пахнет

Разные годовщины – 25 лет распада Союза и 5 лет протестов на Болотной, но знаменатель у них неожиданно общий
Разные годовщины – 25 лет распада Союза и 5 лет протестов на Болотной, но знаменатель у них неожиданно общий
Фото: Стоп-кадр YouTube

Обозреватель Sobesednik.ru о далеко не самых однозначных сторических параллелях в истории нашей страны.

Казалось бы, разные годовщины – 25 лет распада Союза и 5 лет протестов на Болотной, но знаменатель у них неожиданно общий. Оказывается, после этих событий ничего ведь по сути в России не изменилось. Не внешне, по сути.

Взять, скажем, последние советские деньки с их традиционной народной забавой – стоянием в очередях за всем: за водкой, колбасой, ж/д билетами, шмотьем. Многим ли это отличается от ночного стояния за новенькими айфонами в ГУМе, когда втридорога продавали место в очереди? Или от давки за салатом оливье во время фестиваля «Спасская башня»? Даже от совсем свежей истории, когда почитатели шедевров Ватикана топтали друг друга у входа в Третьяковку? Не за колбасой, правда, ломились – культурные ж люди, – но уровень цивилизованности налицо.

Сто с лишним лет после Ходынки миновало. А ничего же не поменялось. Ни при Советах, ни сейчас. Ни в Кремле, ни на той же Болотной. Солидная масса тех, кто еще недавно тусил на тогдашних митингах оппозиции, сегодня рукоплещут успехам российского оружия в Сирии и ДНР. Даже если бы эти «болотные» и победили, перемены оказались бы косметическими. И никакая власть тут совершенно ни при чем. Причина – в неубиваемом имперском духе, которым пропитана вся страна.

Ведь дух этот – не просто Алеппо побомбить (это все внешние проявления). Имперский дух – это некая мессианская уверенность исключительно в собственной правоте, в праве спекулировать билетами, лезть без очереди, навязывать другим своим взгляды (и на кухне, и на международной арене). Отсюда и исходит эта неубиваемая в народе тоска по геополитическому величию страны. И никакой внешний освежитель воздуха тут не поможет, тут нужно время, ведь такое и за 40 лет не выветривается, не то что за 25 и тем более 5.

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Текст дня: Почему Болотная – это успех
Выпускающий редактор Sobesednik.ru Александр Минайчев — об итогах протестных событий пятилетней давности »

Ролдугин Олег

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